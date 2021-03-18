Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum

Uzun süredir ortalarda görünmeyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye kapatma davası açılmasını çok yanlış bulduğunu söyledi. Gül, "Aynı hataları yapmanın bu güzel ülkeye büyük zararlar vereceği kanaatindeyim" dedi.

Dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürülmüştü. Kısa süre sonra da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Konuya ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gül yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini ve HDP'ye kapatılma davasının açılmasını çok yanlış buluyorum. Bu hareketlerin hem Türkiye'ye hem de hükümete çok anlamsız bir yük getireceği nasıl görülmüyor?

"ÜLKEMİZE YÜK OLACAK"

Şiddetle hiçbir ilgisi olmayan, geçmişi bilinen, ayrım gözetmeden insan hakları savunuculuğu yapan bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve parti kapatma davasının açılması, Türkiye'de daha çok demokrasi ve hukuk ihtiyacı olduğunu reform paketleriyle açıklama çabasında olan hükümete ve ülkemize bir yük olacaktır.

"TÜM BUNLAR 90'LI YILLARDA YAŞANMIŞ"

Tüm bunlar 90'lı yıllarda yaşanmış ve Türkiye aleyhtarlığına ve Türkiye'nin izolasyonuna büyük bir fırsat vermiştir. Daha sonra o günleri unutturmak için çok çabalar sarf edildi. Parti kapatmalarının ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının terör örgütlerinin çok işine geldiğini daha önceki deneyimler göstermiştir.

"BÜYÜK ZARAR VERECEĞİ KANAATİNDE DEĞİLİM"

Terör demokrasinin güçlendirilmesiyle ve insan hakları standartlarının yükseltilmesiyle kitlelerden izole edilir ve terörle mücadele daha kolay olur. Yakın siyasi tarihimiz bütün bunların örnekleriyle doluyken aynı hataları yapmanın bu güzel ülkeye büyük zararlar vereceği kanaatindeyim."