Abdulkadir Selvi'yle Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı
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Abdulkadir Selvi'yle Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Canlı yayında Şaban Sevinç ile Abdulkadir Selvi arasında FETÖ gerilimi yaşandı. İkili arasında yaşanan tartışma son bulmayınca programın sunucusu Ahmet Hakan, reklam arası vermek zorunda kaldı.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına Şaban Sevinç, Abdulkadir Selvi, Nedim Şener ve Zafer Şahin konuk oldu. Şaban Sevinç'le Abdulkadir Selvi arasındaki tartışma canlı yayına damga vurdu.

Sevinç, Selvi'ye "Pensilvanya'ya gittin hesabını ver" demesi üzerine çok sert tartışma çıktı. Sevinç ve Selvi arasında yaşanan terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen ziyareti tartışması bir türlü son bulmayınca programın sunucusu Ahmet Hakan canlı yayını keserek reklam arası vermek zorunda kaldı.

Abdulkadir Selvi'yle Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı
Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
MUSTAFA TEKKALEMMM: Ahhh Selvi ahhh.. niye gittin selvi gerçekten anlat dinleyelim
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