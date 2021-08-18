Abdulkadir Özel kimdir? Abdulkadir Özel kaç yaşında, nereli? AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel Abdulkadir Özel hayatı ve biyografisi!
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Abdulkadir Özel kimdir? Abdulkadir Özel kaç yaşında, nereli? AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel Abdulkadir Özel hayatı ve biyografisi!

Abdulkadir Özel kimdir? Abdulkadir Özel kaç yaşında, nereli? AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel Abdulkadir Özel hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Abdulkadir Özel izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Abdulkadir Özel kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Özel hayatı ve biyografisi! Abdulkadir Özel kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Abdulkadir Özel hakkında araştırmalar yapılıyor. Abdulkadir Özel kimdir? Abdulkadir Özel kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Özel hayatı ve biyografisi!

AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ ABDULKADİR ÖZEL ABDULKADİR ÖZEL KİMDİR?

Abdulkadir ÖZEL

1979 doğumlu olup, baba adı Mecit, anne adı Hadra'dır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Hatay'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra avukatlık stajını tamamlayıp avukat oldu.

Proje tasarım ve bilişim sektörlerinde ticaretle iştigal etti. Hukuk ve Değişim Derneği Danışma Kurulu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesidir. Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği yaptı. AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanvekilidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Arapça bilen Özel evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Abdulkadir Özel kimdir? Abdulkadir Özel kaç yaşında, nereli? AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel Abdulkadir Özel hayatı ve biyografisi! - Haberler
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