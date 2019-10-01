Abdi Algül kimdir? Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül vefat etti!
Kemal Sunal ile beraber rol aldığı filmlerle tanınan Abdi Algül, 86 yaşında vefat etti. Son dönemlerde maddi zorluklar yaşayan Yeşilçam oyuncusunun vefatı sonrası Abdi Algül kimdir, Abdi Algül biyografi, Abdi Algül hangi filmlerde oynadı gibi sorular akıllara geldi.
Son dönemelrde maddi zorlukla yaşayan Abdi Algül, vefat etti. Kemal Sunal filmleriyle tanınan usta oyuncunun 3 aylık maaşı ile geçindiği öğrenildi. Üzücü olay sonrası Abdi Algül kimdir, Abdi Algül hangi filmlerde oynadı, Abdi Algül biyografi gibi konular merak edildi. Abdi Algül kimdir? Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül vefat etti! Abdi Algül biyografi.
ABDİ ALGÜL KİMDİR?
Tokatçı filmindeki 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer alan ve 170' e yakın filmde rol alan Algül, Kemal Sunal'ın en çok dayak yediği kişi olarak da bilinir.
ABDİ ALGÜL'ÜN OYNADIĞI FİLMLER
170' e yakın filmde rol alan Algül, birçok yapımda yer aldı. Bazıları;
Gazino Bülbülü
Çalsın Sazlar
Lodos Zühtü
Fırtına Kemal
Bir Kaç Güzel Gün için
Beş KafadarBeş Kafadar
Şekerpare
İntikam Benim
Çoban Yıldızı
Yorgun
Tokatçı
Küçük Ağa
Gecenin Sonu
Sinema Filmi
Futboliye
3 AYLIK YAŞLILIK MAAŞI İLE GEÇİNİYORDU
Sanatçı Onur Akay, "Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül'ü kaybettik. Eşi ile birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde, Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, çok zor şartlarda ikamet eden Abdi Algül, sadece 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu ve maddi sıkıntılar içinde yaşıyordu." sözleriyle acı haberi duyurdu.
BASTONLA YÜRÜMEYE ÇALIŞIYORDU
Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığından dert yanan Algül, hatırlanmamaktan dolayı üzgün olduğundan bahsetmişti. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu.