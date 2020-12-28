Abdestin farzları nelerdir?
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Abdestin farzları nelerdir?

28.12.2020 20:16 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:23
Abdestin farzları nelerdir?

Abdest, dua ve ibadete hazır olan vücudun belirli kısımlarının yıkanması işlemini tanımlamak için kullanılan Arapça bir terimdir. Abdest olmadan kişinin günlük dua edemeyeceğini veya Kuran'ı Kerim okuyamaz. Peki, Abdestin farzları nelerdir?

ABDEST'İN FARZLARI NELERDİR?

Abdestin farzı, Hanefi mezhebinde abdestin farzı dörttür.

1.Yüzü yıkamak

2.Elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak,

3.Başın dörtte birini meshetmek,

4.Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak. Bu farzlardan biri eksik olursa abdest sahih değildir.

Abdest sırasında en az bir kez kol, yüz ve ayakların yıkanması farzdır. Üç defa yıkanırsa sünnet de olur.

Sünni âlimlerin hepsi bu dört abdest farzında hemfikirdir. Ancak Hanefi mezhebi dışındaki diğer üç mezhep başka şartlar da eklemiştir. Mesela üç mezhep için abdest alınmadan önce niyet farzdır; Hanbelilere göre besmele farzdır; Ayette belirtilen sırayla farz kılmak (tartib) Şafiilere ve Hanbelilere göre farzdır; onları kesintisiz yapmak (müvalat) Malikilere ve Hanbelilere göre farzdır.

Haber Yorumları (1)
MÜMİN: Kısa ve anlaşılır olmuş teşekkürler
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