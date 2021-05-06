Abdest alırken su yutmak ve boğaza su kaçması orucu bozar mı? Abdest ve gusül alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozuyor mu?

Abdest alırken boğaza su kaçması, su yutmak, yanlışlıkla boğaza su kaçması orucu bozar mı merak konusu oldu. Normalde abdest alırken ağzımızı 3 defa çalkalamamız gerekmektedir. Fakat bazen yanlışlıkla boğazımıza su kaçabiliyor ve bu durum oruçluyken sıkıntı olabiliyor. Peki boğaza su kaçması orucu bozuyor mu? Abdest veya gusül abdesti alırken su yutmak orucu bozar mı? Diyanet'in konu hakkında fetvasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oruçluken abdest alırken boğaza su kaçması, yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken abdest sırasında boğaza yanlışlıkla su kaçması orucu bozar mı? Oruçluyken gusül abdesti, boy abdesti sırasında su yutmak orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

ABDEST ALIRKEN SU YUTMAK, BOĞAZA SU KAÇMASI ORUCU BOZAR MI? (DİYANET'İN FETVASI)

Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 222). Bir sahabî Resûlullah'a (s.a.s.), "Ey Allah'ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?" diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, "(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi." (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.

Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 629-630).