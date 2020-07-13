ABD'yi sallayan çocuk ticareti skandalı sonrası Türkiye'deki e-ticaret sitelerindeki fiyatlar kafa karıştırdı
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ABD'yi sallayan çocuk ticareti skandalı sonrası Türkiye'deki e-ticaret sitelerindeki fiyatlar kafa karıştırdı

ABD'de kayıp çocukların e-ticaret siteleri aracılığıyla satıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken Türkiye'deki bazı alışveriş sitelerinde çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlarla satılıyor olması dikkat çekti.

ABD'yi sallayan çocuk ticareti skandalı sonrası Türkiye'deki e-ticaret sitelerindeki fiyatlar kafa karıştırdı
13.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:43

Kaçırılan çocukların şifreli bir şekilde e-ticaret siteleri aracılığıyla satıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya büyük yankı uyandıran olay sonrası Türkiye'deki bazı alışveriş sitelerinde de çocuk kıyafetlerinin fahiş ücretlerle satılması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

OLAY PAYLAŞILAN BİR VİDEO SONRASI PATLAK VERDİ

ABD'de kaybolan çocuklarla aynı isme sahip ürünlerin on binlerce dolar fiyatla 2002 yılından beri mobilya ve ev eşyaları satan Amerika merkezli bir e-ticaret sitesi olan Wayfair'de satışa sunulması dünya gündemini bir anda değiştirdi. Wayfair skandalı, ilk olarak bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşım sonrası patlak verdi. Paylaşılan videoda, Wayfair üzerinden satılan lüks dolaplara, çekmecelere, yastıklara ve diğer ürünlere kaybolan çocukların isminin verildiği ve bu ürünlerin değerinin onlarca kat üzerinde fiyatlarla satıldığından bahsediliyor.

ABD'yi sallayan çocuk ticareti skandalı sonrası Türkiye'deki e-ticaret sitelerindeki fiyatlar kafa karıştırdı

TESADÜFÜN BU KADARI

Örneklerle açıklamak gerekirse yukarıdaki görsel, Wayfair'de satılan iki kapılı basit bir dolabı gösteriyor. Başka sitelerde 300 dolara satın alınabilen ancak Wayfair'de 10.899,99 dolar ücret ve Anabel 5 ismiyle listelenen bu dolabın, ABD'de 13 Mayıs'tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Anabel Wilson ile ilgisi olduğu düşünülüyor.

ABD'yi sallayan çocuk ticareti skandalı sonrası Türkiye'deki e-ticaret sitelerindeki fiyatlar kafa karıştırdı

TÜRKİYE'DEKİ FİYATLAR DA KAFA KARIŞTIRDI

ABD'deki bu olayın yankıları sürerken Türkiye'de bazı alışveriş sitelerinde çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlara satılması kafaları karıştırdı. Alt üst çocuk takımlarının 70 bin liradan satıldığı bir alışveriş sitesinde aynı marka ürünler başka bir sitede 70-80 lirada satılıyor. Yine bu internet sitelerinden birinde kız çocukları için elbise kombinili kaşe kaban 290 bin liradan satılıyor.

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