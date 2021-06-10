ABD, Yemen'deki Husilere destek veren şahıs ve şirketlere yeni yaptırımlar getirdi
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ABD, Yemen'deki Husilere destek veren şahıs ve şirketlere yeni yaptırımlar getirdi

ABD, Yemen'deki Husilere destek veren şahıs ve şirketlere yeni yaptırımlar getirdi
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile iş birliği içinde Yemen'deki Husilere milyonlarca dolar finansman sağladıkları gerekçesiyle 7 şahıs ve 4 şirkete yaptırım getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile iş birliği içinde Yemen'deki Husilere milyonlarca dolar finansman sağladıkları gerekçesiyle 7 şahıs ve 4 şirkete yaptırım getirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ve Yemen'deki Husilere fon sağlayan kaçakçılık ağının üyelerine yaptırım getirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan 7 kişi arasında bulunan Said Ahmed Muhammed el-Cemal'in İran'da olduğu ve başta petrol olmak üzere birçok alandan elde ettiği on milyonlarca dolar geliri Yemen'deki Husilere aktardığı kaydedildi.

Bu ağ üzerinden sağlanan fonların Husilerin Yemen'deki sivillere ve kritik altyapılara saldırılarında kullanıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu fonların devam etmesi durumunda bölgedeki çatışma ve insani krizin sonunun gelmeyeceği vurgulandı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, bir ateşkesi kabul etmeleri ve Yemen'deki çatışmanın çözülmesine yönelik görüşmelerin içinde yer alması için Husilere baskı uygulamayı sürdürecektir. Bugün, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile iş birliği içinde Husilere destek veren paravan şirketler ve aracılık yapanlardan oluşan bir ağa yaptırımlar getirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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