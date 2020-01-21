ABD'ye gitmek isteyen göçmenler Meksika sınırındaki nehri yürüyerek geçti
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ABD'ye gitmek isteyen göçmenler Meksika sınırındaki nehri yürüyerek geçti

Orta Amerika ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmek üzere yola çıkan göçmenler, Meksika sınırına ulaştı.

21.01.2020 07:48 | Son Güncelleme: 21.01.2020 07:48

Orta Amerika ülkelerinden 'ne (ABD) gitmek üzere yola çıkan göçmenler, sınırına ulaştı. Çoğunluğunu Honduraslıların oluşturduğu göçmenler, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Suchiate Nehri üzerinden Meksika'ya geçmeye çalıştı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: ABD'ye gitmek isteyen göçmenler Meksika sınırındaki nehri yürüyerek geçti
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