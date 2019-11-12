ABD'ye bağımlılığı azaltmak isteyen AB'den silah üretim projelerine onay
Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız silah üretimini kapsayan savunma projelerine yeşil ışık yaktı.Brüksel'de toplanan AB savunma bakanlarının onay verdiği 13 proje, bir devriye gemisi, sinyal bozucu sistemlerle balistik füze takip teknolojilerini kapsıyor.
12.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:46
Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız silah üretimini kapsayan savunma projelerine yeşil ışık yaktı.
Brüksel'de toplanan AB savunma bakanlarının onay verdiği 13 proje, bir devriye gemisi, sinyal bozucu sistemlerle balistik füze takip teknolojilerini kapsıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com