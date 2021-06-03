ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve İsrail Savunma Bakanı Gantz Washington'da görüştü

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan'ın bugün Washington'da bir araya geldiği Gantz ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldığını aktardı.

Görüşmede, ABD ile İsrail arasında bölgesel güvenlik konularındaki yakın ilişkilerin sürdürülmesinin de gündeme geldiğini belirten Horne, "Sullivan, Biden'ın İsrail'in meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini ve Demir Kubbe Sistemine destek de dahil ABD-İsrail güvenlik ortaklığının tüm açılardan güçlendirilmesine olan taahhüdünü bir kez daha dile getirdi." ifadesine yer verdi.

Horne, Sullivan ve Gantz'ın Gazze'deki mevcut durum konusunda da görüş alışverişinde bulunduğunu kaydederek, "Sullivan, acil insani yardımın Gazze halkına ulaşabilmesini sağlamanın öneminin altını çizdi." bilgisini paylaştı.

Bölgede istikrarın, barış ve güvenliğin artırılmasına yönelik adımların sadece İsrail ve Filistinlilerin değil tüm bölgenin yararına olacağı konusunun görüşüldüğünü belirten Horne, Sullivan ve Gantz'ın İran'ın "saldırgan davranışlarına" karşı endişelerini dile getirdiğini bildirdi.

Horne, "Sullivan ve Gantz, ABD ve İsrail'in bölgedeki stratejik önceliklerini ilerletmek için gelecek haftalarda yakın ilişki içinde olması konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan