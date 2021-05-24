ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Pakistanlı mevkidaşı ile Cenevre'de bir araya geldi
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Pakistanlı mevkidaşı ile Cenevre'de bir araya geldi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Pakistanlı mevkidaşı ile Cenevre'de bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Cenevre'de yaptıkları görüşmede ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Cenevre'de yaptıkları görüşmede ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan ve Yusuf'un dün Cenevre'de bir araya geldiğini belirtti.

Horne açıklamasında, "İki taraf, ikili, bölgesel ve küresel birçok ortak çıkar konusunu ele aldı ve gerçekçi iş birliğini artırmanın yollarını görüştü. İki taraf, görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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