ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrailli mevkidaşına "ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğini" iletti
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrailli mevkidaşına "ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğini" iletti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrailli mevkidaşına 'ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğini' iletti
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğini vurguladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğini vurguladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklama, Sullivan'ın, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

"Sullivan, son dönemde Hamas ve diğer terör grupları tarafından Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere füze saldırılarını kınadı." ifadesine yer verilen açıklamada, "Sullivan, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in güvenliği ve sivilleri korurken kendini ve halkını savunma hakkına sarsılmaz desteğini iletti." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bölgede sürdürebilir bir sakinlik getirilmesine yönelik adımlara da destek vereceği aktarılan açıklamada, görüşmede, Sullivan ve Ben Shabbat'ın yakın temas halinde kalınması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Sullivan Mısır hükümeti ile de görüştü

Açıklamada Sullivan'ın bugün Mısır hükümeti ile de Gazze ve Kudüs'teki durum hakkında ele aldığı, görüşmede bölgede sükunetin sağlanması ve yakın temas halinde kalınması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Öte yandan Emily Horne'nin açıklamasında Sullivan'ın İsrail'in Filistin'e yönelik hava saldırılarından bahsetmediği dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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