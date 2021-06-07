ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Biden (Putin ile) görüşmeye rüzgarı arkasına almış olarak gidecek"
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Biden (Putin ile) görüşmeye rüzgarı arkasına almış olarak gidecek"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Biden (Putin ile) görüşmeye rüzgarı arkasına almış olarak gidecek'
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cenevre'de yapacağı görüşme öncesi İngiltere ve Belçika'da dünya liderleri ile bir araya geleceğini belirterek, "Biden bu görüşmeye rüzgarı arkasına almış olarak gidecek.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cenevre'de yapacağı görüşme öncesi İngiltere ve Belçika'da dünya liderleri ile bir araya geleceğini belirterek, "Biden bu görüşmeye rüzgarı arkasına almış olarak gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin düzenlediği günlük basın toplantısına konuk olarak Biden'ın 10 Haziran'da başlayacak Avrupa gezisinin detaylarını anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın Putin ile yapacağı görüşmenin iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların dile getirilmesi ve ortak çalışma alanlarının bulunması için önemli olduğunun altını çizen Sullivan, zirvede son dönemde ABD'ye yönelik artan siber saldırıların da gündeme getirileceğini kaydetti.

Sullivan, Biden'ın Putin ile 16 Haziran'da Cenevre'de yapacağı görüşmeden önce İngiltere'deki G7 Zirvesi, Brüksel'deki NATO ve AB zirvelerinde birçok temasta bulunacağını ve mevkidaşları ile bir araya geleceğini belirterek, "Biden bu görüşmeye, rüzgarı arkasına almış olarak gidecek." dedi.

ABD'nin Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa'daki birçok ülkeye getirilen seyahat yasağının kaldırılıp kaldırılamayacağının sorulması üzerine Sullivan, bu konuda bilim insanları ve sağlık uzmanlarıyla görüştüklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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