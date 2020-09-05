ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Çin, Rusya ve İran'a seçim uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Çin, Rusya ve İran'a seçim uyarısı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Çin'in ABD seçimlerine etki konusunda en iddialı programa sahip olduğunu ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Çin, Rusya ve İran'a seçim uyarısı
05.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:33

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Çin'in ABD seçimlerine etki konusunda en iddialı programa sahip olduğunu ifade etti. O'Brien, Rusya ve İran'ı da ABD seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunmamaları konusunda uyararak, "Çok ağır sonuçları olur" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien dün düzenlediği basın toplantısında, Çin'in ABD seçimlerine etki konusunda en iddialı programa sahip o olduğunu belirtirken ayrıca İran ve Rusya'nın da seçim sürecini etkilemeye çalıştığını belirtti. O'Brien, "Çin,  Rusya, İran ve diğer ülkelere, ABD seçimlerine müdahale etmeye teşebbüs eden herkesin ağır sonuçlarla karşılaşacağını çok açık bir şekilde ifade ettik" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
4321: işte görüyorsuz 50 milyon türk ırkı iran nüfusu ve iranı yöneten safevi artıkları azeri türkleri iranı işgal edip yönetiyor mahvediyor zalimce
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Muharrem İnce Angela Merkel Abdülhamit Gül
Magazin Sibel Can Erol Evgin Cem Yılmaz Melisa Aslı Pamuk
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ankara Futbol Sakarya
Şu an buradasınız: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Çin, Rusya ve İran'a seçim uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 11:02:06. #1.14#
title