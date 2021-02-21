ABD, tutuklu vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti
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ABD, tutuklu vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

21.02.2021 23:06 | Son Güncelleme: 21.02.2021 23:36
ABD, tutuklu vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

ABD'nin tutuklu olan vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçtiği belirtildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "İranlılarla iletişim kurmaya başladık" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin ABD vatandaşlarını güvenli bir şekilde eve geri getirmenin önemli bir önceliği olduğunu belirtti. Biden yönetiminin İran ile rehine takası için müzakere başlatıp başlatmadığını sorusuna Sullivan, "Bu konuda İranlılarla iletişim kurmaya başladık" cevabını verdi.

"İNSANİ BİR FELAKET"

Sullivan, "Amerikalıları adaletsiz ve hukuka aykırı bir şekilde tutmaya devam ettikleri uzun vadeli bir öneriyi kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak, bu durumu "insani bir felaket" olarak nitelendirdi.

"ABD İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMEMİZ YOK"

Sullivan'ın açıklamalarının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada, ABD ile hiçbir şekilde doğrudan iletişim halinde olmadıklarını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı. ABD'de tutuklu bulunan İranlı mahkumların serbest kalmasının öncelikleri olduğunu kaydeden Hatipzade, "ABD ile doğrudan iletişim halinde değiliz. Bu yöndeki haberler doğru değil. ABD'de tutuklu olan İranlılar hakkında ise İsviçre üzerinden görüşüyoruz" dedi.

İsviçre'nin İran'da ABD çıkarlarını temsil ettiğini belirten Hatipzade, ABD ile İsviçre üzerinden irtibat halinde olduklarını vurguladı.

İRAN ÇOK SAYIDA ÇİFTE VATANDAŞI CASUSLUK NEDENİYLE TUTUKLAMIŞTI

İran, son yıllarda aralarında Amerikalıların da bulunduğu düzinelerce çifte uyruklu vatandaşı çoğunlukla casusluk suçlamalarıyla tutukladı. İran'ın tutuklamalar ile diğer ülkelerden tavizler elde etmek için yaptığı öne sürülürken, Tahran bu suçlamaları reddediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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