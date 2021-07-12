ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber! Cansız bedeni ormanda bulundu
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ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber! Cansız bedeni ormanda bulundu

ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber! Cansız bedeni ormanda bulundu
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

ABD'de yaşayan Yasemin Uyar geçtiğimiz cuma günü kaçırıldı. Polis, ormanda arama çalışması başlatırken, genç kadının cansız bedeni bulundu. Uyar'ı öldürenin ise eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

New Jersey'de cuma akşamı tüm cep telefonlarına 'kaçırma uyarısı' gönderen Türk anne Yasemin Uyar için polis seferber oldu. 24 yaşındaki Uyar'ın eski sevgilisi Tyler Rios tarafından tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tennessee'de ormanlık bir alanda gömdüğü cesedin yeri gösteren Rios'un ise sorgusu sürüyor.

DAHA ÖNCE DE TACİZ ETMİŞ

Yasemin Uyar'ın annesi Karen Uyar cumartesi gecesi geç saatlerde kızının ölü bulunduğunu doğrularken, çiftin 2 yaşındaki oğulları Sebastian ise babasının yanında bulundu. Karen Uyar, alkol bağımlısı olan Tyler Rios'un bir eczanede kasiyerlik yapan kızını defalarca taciz ettiğini, pek çok uzaklaştırma emri olmasına ve daha önce tutuklanmasına rağmen tacizlerin hiç bitmediğini açıkladı. Cinayetten 3 ay kadar önce, yasaklı olmasına rağmen Yasemin Uyar'ın evine giren Rios, olay yerine gelen polislerden gizlenmek için küçük Sebastian'ı da yanına alıp yatağın altına saklanmış.

TÜRKİYE'YE TAŞINMAYI PLANLIYORMUŞ

Mahkeme kayıtlarına göre Tyler Rios 2018'de saldırı ve hırsızlıkla suçlanmış ve 180 gün hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmış. Ayrıca daha önce mahkeme, Yasemin Uyar ile temas kurmamasına ve öfke kontrolü dersleri almasına hükmetmiş. Lisede okurken tanıştığı ancak evlenmediği Tyler Rios'tan kurtulabilmek için eşyalarını toplayan ve hafta içinde taşınmayı planlayan Yasemin Uyar'ın babası Türkiye'de yaşıyor.

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