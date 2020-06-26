ABD Temyiz Mahkemesi, savunma bütçesinden Meksika sınırına duvar örülmesinin yasal olmadığına...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Temyiz Mahkemesi, savunma bütçesinden Meksika sınırına duvar örülmesinin yasal olmadığına...

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın savunma için ayrılan bütçeyi Meksika sınırına örülecek duvar için kullanılması kararının yasal olmadığına hükmetti.

ABD Temyiz Mahkemesi, savunma bütçesinden Meksika sınırına duvar örülmesinin yasal olmadığına...
26.06.2020 22:39 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:42

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın savunma için ayrılan bütçeyi Meksika sınırına örülecek duvar için kullanılması kararının yasal olmadığına hükmetti.

California Federal Temyiz Mahkemesinin 9'uncu dairesi, Trump yönetiminin, Meksika sınırına örülen duvar için Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesini kullanmasına ilişkin kararını açıkladı.

Kararda, "(Pentagon bütçesinden alınan) Bu fon başka amaçlar için tahsis edilmiştir ve söz konusu transfer, Hazine Bakanlığından kanuni yetki gerektiren miktara ulaştı. Bu nedenle Tahsisatlar Kanunu ihlal ediyor. Bu yüzden burada transfer edilen fon yasal değildir." ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin bu kararının nasıl bir etkisinin olacağı bilinmiyor çünkü ABD Yüksek Mahkemesi geçen yıl temmuz ayında, Trump yönetiminin güney sınırındaki duvar için Pentagon bütçesinden 2,5 milyar dolarlık fon kullanımını uygun bulmuştu.

Yüksek Mahkemesinin kararına rağmen eyaletler ve sivil toplum kuruluşları, Trump yönetiminin savunma harcamaları için ayrılmış fonları Meksika duvarı için ayrılmasına ilişkin farklı mahkemelerde dava açmaya devam etti.

ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Parti Grubunun da aynı konuda Washington DC Temyiz Mahkemesinde görülmekte olan bir davası bulunuyor.

Meksika duvarı, Trump başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana tartışma konusu oldu ve Trump geçen hafta Arizona eyaletinin San Luis kentine denk gelen sınır bölgesinde de duvarın inşasına yönelik talimatı imzaladı.

Burası tamamlanınca, ABD'de büyük tartışmaya neden olan Meksika duvarı 320 kilometreye ulaşacak.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Haber
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı Haber
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Haber
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti Haber
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit...
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Türkiye'de gerçekleşti: Dünyanın ilk başarılı rahim nakli hastası bebeğini kucağına aldı
Türkiye'de gerçekleşti: Dünyanın ilk başarılı rahim nakli hastası bebeğini kucağına aldı
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Adnan Menderes Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Buse Varol Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Deprem
Şu an buradasınız: ABD Temyiz Mahkemesi, savunma bütçesinden Meksika sınırına duvar örülmesinin yasal olmadığına... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 22:56:40. #1.15#
title