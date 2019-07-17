ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'ırkçı' yorumlarını kınayan tasarıyı kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın dört Demokrat kadın vekile yönelik ‘ırkçı’ twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın dört Demokrat kadın Kongre üyesine yönelik 'ırkçı' Twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.
Sembolik tedbirleri içeren tasarı, 187'ye karşı 240 oy ile kabul edildi. Trump'ı kınayan tasarıya kendi partisinden dört Cumhuriyetçi vekil de oy verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri
05:04 Engelli bireyleri temsil eden yeni emojiler geliyor: Rehber köpek, tekerlekli sandalye, işaret dili
00:34 AB Komisyonu Başkanlığı'na seçilen Ursula von der Leyen'in ilk mesajı 'Birleşmiş ve güçlü bir AB'...