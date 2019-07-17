ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'ırkçı' yorumlarını kınayan tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'ırkçı' yorumlarını kınayan tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın dört Demokrat kadın vekile yönelik ‘ırkçı’ twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'ırkçı' yorumlarını kınayan tasarıyı kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın dört Demokrat kadın Kongre üyesine yönelik 'ırkçı' Twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.

Sembolik tedbirleri içeren tasarı, 187'ye karşı 240 oy ile kabul edildi. Trump'ı kınayan tasarıya kendi partisinden dört Cumhuriyetçi vekil de oy verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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