ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesine karşı önlem alma çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesini önlemeye yönelik tedbirleri konuşmak için ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası baskını ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. Daha önce Trump'ın anayasanın 25. maddesine göre görevden alınmasını isteyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu defa da Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri konuşmak için ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

"DURUM DAHA TEHLİKELİ OLAMAZDI"

Pelosi söz konusu görüşmeye ilişkin olarak, "Başkan Trump'ın askeri düşmanlık başlatması veya nükleer saldırı emri vermesini önlemeye yönelik önlemleri tartışmak için Milley ile konuştum. Durum daha tehlikeli olamazdı. Amerikan halkını, Trump'ın ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırılarından korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

TRUMP İÇİN GÖREVDEN ALMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kabine'ye, göreve uygun olmadığı gerekçesiyle Trump'ı görevden almaya çağrısını tekrarlayan Pelosi, harekete geçilmezse Kongre'nin yeni görevden alma maddeleri üzerinden ilerleyeceğini söyledi.

TRUMP DESTEKÇİLERİ KONGRE BİNASINI BASMIŞTI

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu.

Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığı tescillenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı