ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için özel komite kurulmasını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınının soruşturulması için özel bir komite kurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.