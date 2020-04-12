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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Deere, Teknoloji

ABD Tarihinde İlk Kez Tüm Eyaletlerde Felaket İlan Edildi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs nedeni ile Wyoming eyaletinde de felaket ilan etti. Wyoming eyaletinin de felaket ilan edilmesi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde felaket ilan edilmiş oldu.

12.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:53
ABD Tarihinde İlk Kez Tüm Eyaletlerde Felaket İlan Edildi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs nedeni ile Wyoming eyaletinde de felaket ilan etti. Wyoming eyaletinin de felaket ilan edilmesi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde felaket ilan edilmiş oldu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Twitter hesabı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Wyoming eyaletinde de felaket ilan etmesi ile ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın Wyoming eyaletini de felaket ilan etmesi ile ilgili Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Deere, "Tarihte ilk kez Başkan, 50 eyalette aynı anda büyük bir felaketin olduğunu ilan etti" ifadelerini kullandı. Deere, "Başkan, tüm Amerikalıların sağlığını korumak için her Valinin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor" dedi.

ABD'de Son Durum

Yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs nedeni ile 20.608 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 530.006'ya yükseldi.

??With @realDonaldTrump's declaration for WY, the President has now declared for the 1st time in history that a major disaster exist within all 50 states at once. The President continues to respond to the needs of every Governor to protect the health of all Americans. ???? #COVID19

— Judd Deere (@JuddPDeere45) April 11, 2020

Kaynak: Tamindir

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