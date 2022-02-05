ABD tarafından öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili dikkat çeken detay! Kilolarca altını PKK'ya rüşvet vermiş

ABD'nin İdlib'e bağlı Atme kasabasına düzenlediği gece operasyonunda, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi kod adlı Abdullah Selbi öldürüldü.

Haberi bizzat duyuran ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada "Dün gece ABD ordusu benim emrim ile Suriye'nin Kuzeybatısı'nda dünyayı daha güvenli bir hale getirmek, müttefiklerimizi ve Amerikan halkını korumak için terörle mücadele operasyonu düzenledi. Cesur silahlı kuvvetlerimizin yetenekleri sayesinde DEAŞ lideri İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'yi etkisiz hale getirdik. Operasyondaki tüm Amerikalılar güvenli bir şekilde döndü." ifadelerini kullandı.

PKK'YA ALTINLA RÜŞVET VERMİŞ

Ebu Bekir Bağdadi'nin öldürülmesini ardından DEAŞ liderliğine getirilen el-Kureyşi'nin, Irak'tan İdlib'e getiriline kadarsekiz ayrı kimlik kullandığı ve 14 noktada konakladığı ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre peşmerge ve PKK unsurlarının altın ödeme karşılığında destek verdiği DEAŞ liderine Musul'da bir aile adına kimlik düzenlendi. Sincar üzerinden Irak-Suriye sınırında Um Diben'e getirilen DEAŞ elebaşı, birkaç günlük bekleyişin ardından Suriye tarafına geçirildi ve Tel Arus beldesine yerleşti.

10 MİLYON DOLAR ÖDÜLLE ARANIYORDU

ABD'nin 10 milyon dolar ödülle aradığı Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi, Bağdadi döneminde mali işler sorumlusu idi. Örgütün 30 ton altın ve tüm mal varlığını yöneten 1976 doğumlu El-Kureyşi liderliğe giden yolculukta 3,5 - 4 kilo altını PKK'ya rüşvet olarak verdi.

PKK PEŞİNİ BIRAKMADI

PKK terör örgütü, Halepli Muhammed Meymun adına düzenlenen kimlikle İdlib'e getirdiği DEAŞ liderini takibi sürdürdü. Cinderes-Atme yolunda üç farklı ailenin kaldığı eve yerleştirilen Kureyşi ile ilgili tüm istihbari faaliyet PKK terör örgütü tarafından sağlandı. Terör örgütünün 14 farklı noktasında konaklamasına göz yumulan Kureyşi'nin Türkiye sınırında öldürülmesi PKK'yı aklama stratejisinin parçası olarak yorumlanıyor. Haseke'de yaşanan DEAŞ-PKK çatışması sonrası yapılan Atme operasyonunda DEAŞ lideri ile birlikte kalan bir kişi de ABD askerleri tarafından götürüldü.

Kaynaklar, evde yakılmış durumda hard disk ve laptoplarla birlikte farklı ülkeler adına düzenlenmiş pasaport ve kimlikler olduğunu aktardı.