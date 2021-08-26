Taliban, Kabil'deki ABD güçlerine 31 Ağustos sonrası için de güvenli geçiş sözü verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'la yapılan görüşmeler kapsamında örgütün 31 Ağustos sonrasında da ülkeden ayrılmak isteyen yabancılara ve Afganlara izin vereceği yönünde söz verdiğini; Taliban'ın bu sözü tutmasını sağlamanın da ABD'nin ve müttefiklerinin görevi olduğunu açıkladı. Bu gelişme de ABD askerinin tahliyeler bitene kadar bölgede kalmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Taliban Afganistan'da yönetimi ele geçirmiş, yabancı ülkelere de vatandaşlarını tahliye etmek için mühlet vermişti. Yıllardır bölgede bulunan ABD askerlerinin geleceği ise çok konuşulmuştu. 31 Ağustos'ta tam olarak ülkeden çekileceği söylenen ABD askerleri için bu sürenin uzatılması ihtimaline Taliban "Kabul edilemez" yanıtını vermişti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'ın Kabil'e girdiği 15 Ağustos tarihinden itibaren 82 binden fazla kişinin Kabil Havalimanı'ndan kalkan uçaklara binerek ülkeyi terk ettiğini söyledi. 10 bin kişinin daha ABD tarafından tahliye edilmesi bekleniyor. 31 Ağustos'ta bitirilmesi planlanan tahliyeler için hâlâ havalimanı içinde ve çevresinde binlerce kişi bekliyor. Blinken, son 24 saatte 19 bin kişinin ülke dışına çıkarıldığını söyledi.

31 AĞUSTOS SONRASI İÇİN SÖZ ALDILAR

Taliban'ın beklenenden çok hızlı şekilde Kabil'e girmesiyle geçen hafta başında havalimanında kaos yaşanmış, kargaşada hayatını kaybedenler olmuştu. Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Blinken, tahliye çalışmalarının daha hızlı şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyledi:

"Sadece ABD bu kadar büyük ölçekte ve böyle karmaşık bir misyonu organize edip uygulamaya koyabilirdi. Taliban hem kamuoyuna açık şekilde hem de görüşmeler esnasında, Amerikalıların, üçüncü ülke vatandaşlarının ve Afganların 31 Ağustos sonrası da havalimanına gelişi için güvenli geçiş sağlayacağı konusunda açıklamalar yaptı."

Blinken, ABD'nin 31 Ağustos sonrasındaki "her gün de Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere yardım edeceğini" sözlerine ekledi. Ülkede hâlâ yaklaşık 1.500 Amerikan vatandaşının çeşitli sebeplerle kalmış olabileceğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkesinin bu kişileri takip etmek için büyük çaba harcadığını söyledi.