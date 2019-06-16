ABD Senatosu'ndan İsrail'e Haifa limanı uyarısı

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 2020 mali yılı savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısında Haifa Limanı'nı Çin'e kiralaması konusunda İsrail'e üstü kapalı olarak uyarıda bulundu.

Komitede cuma günü onaylanıp Senato genel kuruluna gönderilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısında, İsrail'e yönelik yabancı yatırımlar konusundaki uyarı dikkati çekti.

Tasarının 1289'ncu bölümünde Haifa Limanı'na ilişkin "ABD'nin Haifa Limanı'nda gelecekte ileri deniz unsurlarını konuşlandırma konusunda menfaatleri olduğu ancak bu yasanın onay tarihi itibariyle Haifa Limanı'nın kiralanması konusunda ABD hükümetinin ciddi kaygıları olduğu, İsrail Hükümetini ülkedeki yabancı yatırımın güvenlik konusundaki yansımalarına ilişkin uyarması gerektiği, Senato'nun kanaatidir." ifadeleri yer aldı.

Tasarıda Haifa Limanı'nın Çinli "Shanghai International Port Group'a 2021 itibariyle 25 yıllığına kiralanmasına atıf yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da mart ayında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Çin ile ticari ilişkilerini geliştirmesinin ABD ile İsrail arasındaki güvenlik işbirliğine zarar vereceği konusunda uyardığı iddia edilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aynı konuda İsrail yönetimine baskı yaptığı ileri sürülmüştü.

İsrail'in Çin ile ticari ilişkilerine son yıllarda hız verdiği gözden kaçmazken ekim ayında Netanyahu, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan ile Kudüs'te üst düzey bir ekonomi zirvesinde bir araya gelmiş ve bu yıl içinde iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasını da nihayete erdirmiş olacaklarına işaret etmişti.

ABD'nin rahatsızlığını gidermek üzere İsrail yönetiminin Çin ile bazı ticari ilişkilerini belirli ölçüde azaltabileceğine ihtimal verilirken ancak Haifa Limanı ihalesinin geri almasının Çinli şirketin limanda inşaata başlaması dolayısıyla oldukça zor olacağı kaydediliyor.

Kaynak: AA