ABD Senatosu'na Türkiye'ye yaptırım uygulanması için yeni önerge sunuldu

ABD Senatosu'na Türkiye'ye yaptırım uygulanması için yeni önerge sunuldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) senatörleri, S-400 satın alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması için Başkan Donald Trump'a baskı yapmaya devam ediyor

ABD Senatosu'na Türkiye'ye yaptırım uygulanması için yeni önerge sunuldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması için Başkan Donald Trump'a baskı yapmaya devam ediyor.

Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerden Senatör Rick Scott ve Senatör Todd Young, S-400 teslimatının başlaması sonrasında yaptırım kararı alınması yönünde Senato'ya önerge sundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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