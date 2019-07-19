ABD Senatosu'na Türkiye'ye yaptırım uygulanması için yeni önerge sunuldu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) senatörleri, S-400 satın alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması için Başkan Donald Trump'a baskı yapmaya devam ediyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması için Başkan Donald Trump'a baskı yapmaya devam ediyor.
Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerden Senatör Rick Scott ve Senatör Todd Young, S-400 teslimatının başlaması sonrasında yaptırım kararı alınması yönünde Senato'ya önerge sundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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