ABD Senatosu, İsrail'in Haifa Limanı'nı Çin'e kiralamasından rahatsız
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 2020 mali yılı savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısında Haifa Limanı'nı Çin’e kiralaması konusunda İsrail’e üstü kapalı olarak uyarıda bulundu.
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 2020 mali yılı savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısında Haifa Limanı'nı Çin'e kiralaması konusunda İsrail'e üstü kapalı olarak uyarıda bulundu.
Komitede cuma günü onaylanıp Senato genel kuruluna gönderilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısında, İsrail'e yönelik yabancı yatırımlar konusundaki uyarı dikkati çekti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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