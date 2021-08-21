ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişi tahliye...

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişi tahliye edildi" denildi.