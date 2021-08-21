ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişi tahliye...
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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişi tahliye...

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, 'Geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişi tahliye...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişi tahliye edildi" denildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişi tahliye edildi" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişi tahliye... - Haberler
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