ABD Savunma Bakanı Esper: Deyr ez-Zor bölgesine zırhlı askeri araçlar gönderilecek

25.10.2019 16:29

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Deyr ez-Zor bölgesindeki pozisyonlarını güçlendirmek için bazı adımlar atacaklarını söyledi. Esper bu kapsamda söz konusu bölgeye zırhlı askeri araçlar göndereceklerini duyurdu.



Esper ayrıca kamplardan kaçan IŞİD ile bağlantılı kişilerin Türkiye tarafından kendilerine verildiği bilgisini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle