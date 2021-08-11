Son dakika haberleri! ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri! ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin'in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin'in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin'in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştüğü aktarıldı. Açıklamada, telefon görüşmesinin amacının İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ABD-Rusya Stratejik İstikrar Diyaloğu'nun 28 Temmuz'da yeniden başlamasının ardından şeffaflık ve risk azaltma çabalarını desteklemek olduğu belirtildi.

Rusya ve ABD heyetleri Cenevre'de bir araya gelmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden 16 Haziran'da Cenevre kentinde yüz yüze görüşmüş, iki lider 2 ülke arasında silah kontrolü konusunda yaşanılan anlaşmazlığın giderilmesi üzerine tarafların durumu görüşmesi kararı almıştı. Liderlerin talepleri doğrultusunda ABD ve Rus heyetleri 28 Temmuz'da Cenevre'de bir araya gelmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'den Cenevre'de sözde PKK temsilciliği açılmasıyla ilgili İsviçre'ye sert kınama: Bir gün sizi de vurabilir
Türkiye'den Cenevre'de sözde PKK temsilciliği açılmasıyla ilgili İsviçre'ye sert kınama: Bir gün sizi de vurabilir

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Murat Dalkılıç Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mesut Özil Hakan Reçber Lionel Messi Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 18:52:00. #1.15#

title