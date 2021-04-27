ABD sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton" İstanbul Boğazı'ndan geçti
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ABD sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton" İstanbul Boğazı'ndan geçti

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

ABD Donanmasına ait sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton", İstanbul Boğazı'ndan geçti.

ABD Donanmasına ait sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton", İstanbul Boğazı'ndan geçti.??

Alınan bilgiye göre, 127 metre boyunda ve 43 metre genişliğindeki "WMSL-753" borda numaralı sahil güvenlik gemisi, akşam saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Boğaz geçişi sırasında gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü botları eşlik etti.

Boğaz geçişinde arka kısmında bir grup Amerikan askerinin nöbet tuttuğu gemi, Karadeniz'e doğru seyrini sürdürdü.

ABD sahil güvenlik gemisi 'USCGC Hamilton' İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD sahil güvenlik gemisi 'USCGC Hamilton' İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD sahil güvenlik gemisi 'USCGC Hamilton' İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD sahil güvenlik gemisi 'USCGC Hamilton' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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