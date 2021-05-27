ABD, Rusya'ya Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğini bildirdi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ülkesinin Açık Semalar Anlaşması'na geri dönmeyeceğini Rusya'ya bildirdi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ülkesinin Açık Semalar Anlaşması'na geri dönmeyeceğini Rusya'ya bildirdi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde çekildiği Açık Semalar Anlaşması ile ilgili ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya'ya anlaşmaya geri dönmeyeceğini bildirdi. Rusya, ABD tarafından anlaşmaya geri dönülmeyeceği konusunda resmi bilgilendirme yapıldığını doğruladı.

1992'de imzalanan ve 2002'de yürürlüğe giren anlaşma ile ülkeler birbirlerinin toprakları üzerinde kısa süreli, silahsız gözetleme uçuşları yapabiliyor. Anlaşmanın amacı ise ülkelerin birbirlerinin askeri güçleri hakkında bilgi toplamasına izin vererek, ülkeler arasında şeffaflığı artırmak ve güveni inşa etmek olarak gösteriliyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı