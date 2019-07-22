ABD polisinden suç işlemeyi düşünenlere çağrı: Havalar çok sıcak daha sonraya erteleyin

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Braintree Polisi, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle bir çağrıda bulunarak, "Aşırı sıcaklarda suç işlemek çok tehlikeli. Havalar serinlediğinde tekrar görüşürüz." mesajını paylaştı.

Resmi Facebook hesabında paylaştığı uyarı mesajında Braintree Polisi "Aşırı sıcaklarda suç işlemek çok tehlikeli. Evinizde kalın klimayı açın, Strangers Things dizisinin üçüncü sezonunu izleyin, FaceApp ile oynayın, bodrum katınızda karate yapın." diyerek suç işleme düşüncesinde olanlara bunu ertelemeleri çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle