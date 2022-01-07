ANKARA (DHA) - ABD'nin yeni büyükelçisi Flake Ankara'da

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'ya geldi. Flake, "Burada olmaktan çok mutluyuz" dedi.

ABD'de Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski senatör Jeff Flake, eşi Cheryl Flake ile birlikte saat 15.00'te İstanbul'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Flake, "Merhaba, burada olmaktan çok mutluyuz. Gördüğünüz gibi Ankara'ya yeni ulaştık. Güven mektubumun sunulmasının ardından daha çok konuşacağız. Burada olmaktan çok mutluluktuk duyuyoruz. Beni bu kadar sıcak şekilde karşıladığınız için teşekkür ederim" dedi.

2013-2019 yıllarında Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapan Jeff Flake'in büyükelçilik görevi, 26 Ekim'de ABD Senatosu'nda oy birliğiyle onaylandı.