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ABD'nin yeni büyükelçisi Flake Ankara'da

ABD'nin yeni büyükelçisi Flake Ankara'da
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

ABD'nin yeni büyükelçisi Flake Ankara'daAMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'ya geldi.

ANKARA (DHA) - ABD'nin yeni büyükelçisi Flake Ankara'da

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'ya geldi. Flake, "Burada olmaktan çok mutluyuz" dedi.

ABD'de Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski senatör Jeff Flake, eşi Cheryl Flake ile birlikte saat 15.00'te İstanbul'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Flake, "Merhaba, burada olmaktan çok mutluyuz. Gördüğünüz gibi Ankara'ya yeni ulaştık. Güven mektubumun sunulmasının ardından daha çok konuşacağız. Burada olmaktan çok mutluluktuk duyuyoruz. Beni bu kadar sıcak şekilde karşıladığınız için teşekkür ederim" dedi.

Jeff Flake, Ağustos 2019'dan bu yana ABD'nin Ankara büyükelçisi olarak görev yapan David Satterfield'in yerini alacak. Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunmasının ardından resmi olarak göreve başlayacak.

2013-2019 yıllarında Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapan Jeff Flake'in büyükelçilik görevi, 26 Ekim'de ABD Senatosu'nda oy birliğiyle onaylandı.

ABD'nin yeni büyükelçisi Flake Ankara'da

ABD'nin yeni büyükelçisi Flake Ankara'da

ABD'nin yeni büyükelçisi Flake Ankara'da

ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye geldi

ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye geldi

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