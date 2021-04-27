ABD'nin yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca aşısı dağıtması bekleniyor

Beyaz Saray'ın Korona Virüsle (Covid-19) Mücadele Görev Gücü'nün kıdemli danışmanı Andy Slavitt, "ABD, hazır olduğunda diğer ülkelere 60 milyon Astra Zeneca aşı dozu verecek" dedi.

Beyaz Saray'ın Korona Virüsle (Covid-19) Mücadele Görev Gücü'nün kıdemli danışmanı Andy Slavitt, "ABD, hazır olduğunda diğer ülkelere 60 milyon Astra Zeneca aşı dozu verecek" dedi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Beyaz Saray'dan ABD'nin diğer ülkelere AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşı dozlarını vereceği açıklandı. Beyaz Saray'ın Korona Virüsle Mücadele Görev Gücü'nün kıdemli danışmanı Andy Slavitt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin aşı dozları hazır olduğunda diğer ülkelere yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca aşısı vereceğini kaydetti. Slavit, "ABD, hazır olduğunda diğer ülkelere 60 milyon Astra Zeneca aşı dozu verecek" ifadelerini kullandı. Kaç adet aşı dozunun sevk edilmeye hazır olduğunu veya nereye gönderileceklerinin henüz belli olmadığını belirten Slavitt, "Şu anda hala çok az doz var" dedi.

PSAKİ, ABD ASTRAZENECA AŞILARINI DİĞER ÜLKELERE PAYLAŞACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin AstraZeneca Covid-19 aşı dozlarını diğer ülkelerle paylaşmayı planladığını kaydetti. Psaki, "Bugün yönetimin önümüzdeki birkaç ay boyunca ABD üretimi AstraZeneca aşı dozlarını paylaşma seçeneklerine baktığını duyurduk. ABD'nin halihazırda yetkilendirdiği ve 2 adet çift dozluk aşı ve 1 adet tek dozluk aşılar dahil olmak üzere büyük miktarlarda bulunan güçlü aşı portföyü ve AstraZeneca'nın ABD'de kullanımına izin verilmediğini göz önünde bulundurulduğunda, bizim Covid-19'a karşı verdiğimiz mücadelede önümüzdeki birkaç ay içinde AstraZeneca aşısını kullanmamıza gerek yok" ifadelerini kullandı.

FDA, DAĞITILACAK AŞI DOZLARINI DENETLEYECEK

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşı dozlarını ülkeyi terk etmeden önce güvenlik açısından kontrol edeceğini ve ABD'nin aşıyı dağıtma planının hala geliştirilmekte olduğunu kaydeden Psaki, "Herhangi bir AstraZeneca aşı dozu ABD'den gönderilmeden önce FDA bu tür dozların ürün kalitesiyle ilgili beklentileri karşılayıp karşılamadığını doğrulayacaktır. Bu, FDA'nın AstraZeneca aşısının üretildiği fabrikada yapılan tüm aşı dozlarının devam eden incelemesi kapsamında yapılmaktadır. ve yakın gelecekte ekibimizin planlarımız ve kimlerin aşı dozu alacağı hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağını tahmin ediyorum. Fakat şu anda planlama sürecindeyiz" dedi.

Öte yandan günün erken saatlerinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19 vakalarındaki son artıştan etkilenen Hindistan halkına destek sözü vermişti. Biden, "ABD oksijenle ilgili malzemeler, aşı malzemeleri ve terapötikler dahil olmak üzere bir dizi acil yardım sağlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı