ABD'nin yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca aşısı dağıtması bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca aşısı dağıtması bekleniyor

ABD'nin yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca aşısı dağıtması bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyaz Saray'ın Korona Virüsle (Covid-19) Mücadele Görev Gücü'nün kıdemli danışmanı Andy Slavitt, "ABD, hazır olduğunda diğer ülkelere 60 milyon Astra Zeneca aşı dozu verecek" dedi.

Beyaz Saray'ın Korona Virüsle (Covid-19) Mücadele Görev Gücü'nün kıdemli danışmanı Andy Slavitt, "ABD, hazır olduğunda diğer ülkelere 60 milyon Astra Zeneca aşı dozu verecek" dedi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Beyaz Saray'dan ABD'nin diğer ülkelere AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşı dozlarını vereceği açıklandı. Beyaz Saray'ın Korona Virüsle Mücadele Görev Gücü'nün kıdemli danışmanı Andy Slavitt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin aşı dozları hazır olduğunda diğer ülkelere yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca aşısı vereceğini kaydetti. Slavit, "ABD, hazır olduğunda diğer ülkelere 60 milyon Astra Zeneca aşı dozu verecek" ifadelerini kullandı. Kaç adet aşı dozunun sevk edilmeye hazır olduğunu veya nereye gönderileceklerinin henüz belli olmadığını belirten Slavitt, "Şu anda hala çok az doz var" dedi.

PSAKİ, ABD ASTRAZENECA AŞILARINI DİĞER ÜLKELERE PAYLAŞACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin AstraZeneca Covid-19 aşı dozlarını diğer ülkelerle paylaşmayı planladığını kaydetti. Psaki, "Bugün yönetimin önümüzdeki birkaç ay boyunca ABD üretimi AstraZeneca aşı dozlarını paylaşma seçeneklerine baktığını duyurduk. ABD'nin halihazırda yetkilendirdiği ve 2 adet çift dozluk aşı ve 1 adet tek dozluk aşılar dahil olmak üzere büyük miktarlarda bulunan güçlü aşı portföyü ve AstraZeneca'nın ABD'de kullanımına izin verilmediğini göz önünde bulundurulduğunda, bizim Covid-19'a karşı verdiğimiz mücadelede önümüzdeki birkaç ay içinde AstraZeneca aşısını kullanmamıza gerek yok" ifadelerini kullandı.

FDA, DAĞITILACAK AŞI DOZLARINI DENETLEYECEK

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşı dozlarını ülkeyi terk etmeden önce güvenlik açısından kontrol edeceğini ve ABD'nin aşıyı dağıtma planının hala geliştirilmekte olduğunu kaydeden Psaki, "Herhangi bir AstraZeneca aşı dozu ABD'den gönderilmeden önce FDA bu tür dozların ürün kalitesiyle ilgili beklentileri karşılayıp karşılamadığını doğrulayacaktır. Bu, FDA'nın AstraZeneca aşısının üretildiği fabrikada yapılan tüm aşı dozlarının devam eden incelemesi kapsamında yapılmaktadır. ve yakın gelecekte ekibimizin planlarımız ve kimlerin aşı dozu alacağı hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağını tahmin ediyorum. Fakat şu anda planlama sürecindeyiz" dedi.

Öte yandan günün erken saatlerinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19 vakalarındaki son artıştan etkilenen Hindistan halkına destek sözü vermişti. Biden, "ABD oksijenle ilgili malzemeler, aşı malzemeleri ve terapötikler dahil olmak üzere bir dizi acil yardım sağlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Ankara'da ilginç şeyler oluyor! Vali Şahin'den '15 gün' uyarısı geldi, bir vakada 2 farklı mutasyon görüldü
Ankara'da ilginç şeyler oluyor! Vali Şahin'den "15 gün" uyarısı geldi, bir vakada 2 farklı mutasyon görüldü
Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kabine Toplantısı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'nin yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca aşısı dağıtması bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 02:52:12. #1.16#

title