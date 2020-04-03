'ABD'nin Vize Duyurusu Gerekli Belgelere Sahip Sağlık Çalışanlarına Yönelik' Avukat Efe Poturoğlu, ABD'nin, dünya genelindeki sağlık çalışanlarının, en yakın büyükelçilik veya konsolosluğa vize başvurusunda bulunabileceklerini açıklamasının yalnızca "gerekli ve onaylı belgelere sahip" kişileri kapsadığını söyledi.

Avukat Efe Poturoğlu, ABD'nin, dünya genelindeki sağlık çalışanlarının, en yakın büyükelçilik veya konsolosluğa vize başvurusunda bulunabileceklerini açıklamasının yalnızca "gerekli ve onaylı belgelere sahip" kişileri kapsadığını söyledi Kaynak: DailyMotion.com