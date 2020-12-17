ABD'nin Türkiye Yaptırımları Ne Anlama Geliyor?
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ABD'nin Türkiye Yaptırımları Ne Anlama Geliyor?

17.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:47

ABD yönetiminin hafta başında açıkladığı yaptırımların içeriğini, zamanlamasını ve bundan sonra ikili ilişkileri nasıl etkileyeceğini, Washington Enstitüsü'nden Soner Çağaptay, VOA Türkçe'ye yorumladı.

ABD yönetiminin hafta başında açıkladığı yaptırımların içeriğini, zamanlamasını ve bundan sonra ikili ilişkileri nasıl etkileyeceğini, Washington Enstitüsü'nden Soner Çağaptay, VOA Türkçe'ye yorumladı

ABD'nin Türkiye Yaptırımları Ne Anlama Geliyor?

Kaynak: DailyMotion.com

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