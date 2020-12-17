ABD'nin Türkiye Yaptırımları Ne Anlama Geliyor?

ABD yönetiminin hafta başında açıkladığı yaptırımların içeriğini, zamanlamasını ve bundan sonra ikili ilişkileri nasıl etkileyeceğini, Washington Enstitüsü'nden Soner Çağaptay, VOA Türkçe'ye yorumladı.