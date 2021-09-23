ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde bulunan Kroger adlı süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği,... - Haberler
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ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde bulunan Kroger adlı süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde bulunan Kroger adlı süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği,...

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde bulunan Kroger adlı süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişini ise yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde bulunan Kroger adlı süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişini ise yaralandığı bildirildi. - TENNESSEE

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Haber: ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde bulunan Kroger adlı süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği,... - Haberler
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