ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde bulunan Kroger adlı süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği,...
ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde bulunan Kroger adlı süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişini ise yaralandığı bildirildi.
ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde bulunan Kroger adlı süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişini ise yaralandığı bildirildi. - TENNESSEE
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