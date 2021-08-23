ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 22 kişi öldü, onlarca kişi kayıp
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ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 22 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 22 kişi öldü, onlarca kişi kayıp
BBC - Haberler | Dünya

ABD'nin Tennessee eyaletini vuran sel felaketinde en az 22 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise hala kayıp.

ABD'nin Tennessee eyaletini vuran sel felaketinde en az 22 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise hala kayıp.

Kurtarma ekipleri eyaletin kırsal bölgelerinde 50'den fazla kişinin arama çalışmalarına devam ediyor.

Cumartesi günü başlayan sel olayı nedeniyle yollar su altında kalırken, telefon ve elektrik hatları da hasar gördü.

Ekipler selden yoğun etkilenen bölgelerde kapı kapı çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleriyse enkaza dönüşen evlerde kayıp insanları arıyor.

Eyalet Valisi Bill Lee, selde en fazla kaybın yaşandığı Waverly kasabasını ziyaret etti. Lee, yaptığı açıklamada, "Maddi ve manevi kayıplar oldukça acı. Kalbimiz zarar görmüş tüm Tenneessee halkıyla" ifadelerini kullandı.

Yetkililer gelecek günlerde ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Eyalet Acil Durum Yönetim Direktörü Patrick Sheehan, "Kurtarma çalışmalarından daha çok arama çalışmalarının yapılmasını bekliyorum" dedi.

Humphreys kasabasında Cumartesi günü 24 saat içerisinde 43 cm yağı düştü. Bu Tennessee'de bir günde yağan en yüksek yağış.

Ülkede etkili olan Henri Fırtınası ise ABD'nin kuzey doğusunu etkiliyor.

Pazar günü geç saatlerde Rhode Island'a ulaşan fırtınanın ardından bölgede 120 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Long Island ve New England'ın güneyi boyunca milyonlarca insan, başka bir sel felaketi nedeniyle uyarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden ise fırtınadan etkilenmesi beklenen Rhode Adaları, Connecticut ve New York eyaletleri için afet yardımını onayladı.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyaletin Hudson Nehri Vadisi ve Catskill Dağları bölgelerinde sel ihtimali nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.

Pazartesi öğleden sonra Maine Körfezi'ne doğru ilerleyen fırtınanın zayıflaması bekleniyor.

ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 22 kişi öldü, onlarca kişi kayıp
BBC
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