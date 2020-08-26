- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'da
- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi.
26.08.2020 20:16 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:21
- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'da
ANKARA - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Jeffrey'nin temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA