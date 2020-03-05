ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: İdlib'de BM liderliğinde siyasi bir çözüm istiyoruz
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: İdlib'de BM liderliğinde siyasi bir çözüm istiyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "İdlib'de Türkiye gibi ABD'nin, Arap dünyasının, AB ve NATO'nun da sorumlulukları var. Biz bütün bu ülkelerin sorumluluklarına dahil olmasını istiyoruz. BM liderliğinde siyasi bir çözüm olmasını istiyoruz. Askeri çözüm kabul etmiyoruz" dedi

05.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:41
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: İdlib'de BM liderliğinde siyasi bir çözüm istiyoruz

'nin Özel Temsilcisi , "İdlib'de Türkiye gibi ABD'nin, Arap dünyasının, AB ve NATO'nun da sorumlulukları var. Biz bütün bu ülkelerin sorumluluklarına dahil olmasını istiyoruz. BM liderliğinde siyasi bir çözüm olmasını istiyoruz. Bir askeri çözüm kabul etmiyoruz." dedi.


İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Uluslararası İdlib Konferansı" düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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