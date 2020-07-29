ABD'nin Portland kentinde polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor
Protestodan detaylar Federal güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginlik PORTLAND - ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland kentinde, polis şiddeti karşıtı protestolar devam etti.
29.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:07
Protestodan detaylar
Federal güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginlik PORTLAND - ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland kentinde, polis şiddeti karşıtı protestolar devam etti. Gösterilerin sürdüğü kentte, göstericilerle kentte bulunan federal güvenlik güçleri arasında gerginlikler halen devam ediyor.
Kaynak: AA