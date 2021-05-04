ABD'nin öncülüğünde "Defender Europe 2021" tatbikatı Arnavutluk'ta başladı
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ABD'nin öncülüğünde "Defender Europe 2021" tatbikatı Arnavutluk'ta başladı

ABD'nin öncülüğünde 'Defender Europe 2021' tatbikatı Arnavutluk'ta başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD'nin 26 Avrupa ülkesi ile düzenlediği ve 28 bin askerin katıldığı "Defender Europe 21" tatbikatı Arnavutluk'un Durres kentinde resmi törenle başladı.

ABD'nin 26 Avrupa ülkesi ile düzenlediği ve 28 bin askerin katıldığı "Defender Europe 21" tatbikatı Arnavutluk'un Durres kentinde resmi törenle başladı.

Arnavutluk'un Durres kentinde ABD'nin öncülüğünde toplam 26 ülkenin katılımıyla "Defender Europe 21" tatbikatı düzenlenen resmi törenle başladı. Törene Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi, ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Tod Wolters, NATO üst düzey yöneticileri ve askerler katıldı. Törende konuşma yapan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, NATO'nun askeri tatbikatına ev sahipliği yaptıklarından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Meta, "Dünyanın en büyük özgürlük ittifakı olan NATO, muhakkak ki Arnavutluk için tartışmasız olarak en büyük destektir. Bu askeri tatbikat Arnavut askerlerine becerilerini göstermeleri için çok büyük bir fırsat olacaktır" diye konuştu.

Başbakan Rama da askeri tatbikatının türünde tek örneği olarak sayılabileceğini belirterek, "Belki sayıca büyük bir ülke olarak çok bir şey katmayan, ancak değer olarak Arnavutluk, NATO'nun yanında sadakat ile durmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters da Arnavutluk'un bölge barışı için önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Defender Europe 2021 tatbikatı

Balkanlardan Karadeniz'e geniş bir katılımla organize edilen Defender Europe 2021, farklı ülkelerde aynı anda yaklaşık 28 bin askerle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Arnavutluk'ta organize edilen askeri tatbikata bini Arnavutluk ordusundan olmak üzere yaklaşık 3 bin asker katılıyor. Arnavutluk'ta Türkiye, ABD, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Kanada, İngiltere, Çekya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan'ın askeri güçleri yer alıyor. Tatbikata deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri ve kara kuvvetleri katılırken, tatbikatı süresince hava savunma sistemlerinin de kullanılması bekleniyor. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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