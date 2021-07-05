ABD'nin Ohio eyaletinde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Cincinnati polisinden Yarbay Lisa Davis, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz gecesi şehir merkezindeki Smale Parkı'nda silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu.

Saldırı sonucu bir kişinin olay yerinde, bir kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini açıklayan Davis, hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan birinin durumun ağır olduğunu belirtti.

Saldırganın kimliğinin belirlenemediğini söyleyen Davis, saldırının rastgele mi yoksa bir hedefe yönelik mi gerçekleştirildiğinin bilinmediğini ifade etti.

Saldırının 400 ila 500 gencin bulunduğu parkta, havai fişek gösterisi sırasında gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı