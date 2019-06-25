ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: S-400 teslim edilirse Türkiye F-35 programından çıkarılacak

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rus S-400 savunma sisteminin Türkiye'ye teslim edilmesi halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını belirtti. Hutchison, bu durumda Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını kullanmasına ya da parçalarını üretmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Yarın yapılacak NATO zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Hutchison "(Türkiye) ile F-35 programını birbirinden ayırmak gerekecek. Rus ekipmanları nedeniyle F-35 savaş uçaklarının sisteminin etkilenmesine izin veremeyiz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle