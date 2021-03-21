ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde protesto gösterisi düzenlendi
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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde protesto gösterisi düzenlendi

21.03.2021 02:50 | Son Güncelleme: 21.03.2021 02:54

Gösteriden görüntüle ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Raleigh kentinde toplanan "Proud Boys" ve "Dünya Çapında Özgürlük ve Demokrasi Mitingi" destekçileri, Kuzey Karolina Valisi Roy Cooper karşıtı ve anayasal özgürlüklerin iadesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

Gösteriden görüntüle ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Raleigh kentinde toplanan "Proud Boys" ve "Dünya Çapında Özgürlük ve Demokrasi Mitingi" destekçileri, Kuzey Karolina Valisi Roy Cooper karşıtı ve anayasal özgürlüklerin iadesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde protesto gösterisi düzenlendi
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde protesto gösterisi düzenlendi
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde protesto gösterisi düzenlendi
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde protesto gösterisi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Peter Zay

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