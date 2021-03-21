ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde protesto gösterisi düzenlendi

Gösteriden görüntüle ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Raleigh kentinde toplanan "Proud Boys" ve "Dünya Çapında Özgürlük ve Demokrasi Mitingi" destekçileri, Kuzey Karolina Valisi Roy Cooper karşıtı ve anayasal özgürlüklerin iadesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi.