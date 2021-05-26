ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda da yaralının olduğu bildirildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde, şehir merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

SALDIRIYA ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi belirtildi.

BÖLGEDEN UZAK DURULMASI UYARISINDA BULUNULDU

Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek "Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz" uyarısı yapıldı.

BÖLGE SAVCILIĞI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilerleyen saatlerde bölge savcılığının basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.