ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi
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ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi

ABD'de meydana gelen kutup girdabı Montana ve Colorado eyaletlerinde sıcaklıkların kısa bir süre içinde 30 ila 33 derece arasında düşmesine neden oldu.

ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi
08.09.2020 09:48 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:10

ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) ile kısa sürede sıcaklık 30-33 derece birden düştü. Düşüş sonrası iki eyalet kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı

Dünya yaz mevsimini yaşarken, ABD'de meydana gelen kutup girdabı, ülkede şaşkınlığa neden oldu. ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde sıcaklıkların kısa bir süre içinde 30 ila 33 derece arasında düşmesine neden oldu. Bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti.

ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi

SOKAKLAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Ülkede sıcaklık 1-3 derecelere düştü. Colorado eyaletinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle bir çok Amerikalı başta Denver ve Springs şehirleri olmak üzere birçok şehre akın etti. Öte yandan Salı günü beklenen kar yağışlarının ardından perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.

ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi

KUTUP GİRDABI NEDİR?

Kutup girdabı, kutuplarda her zaman bulunan soğuk halkasının aşağı doğru yayılması sonucu Kanada ve ABD'de sıcaklığın bir anda 25-30 derece düşmesini sağlayan soğuk akımı dalgası olarak biliniyor.

Kaynak: DHA

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