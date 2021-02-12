ABD'nin eski BM temsilcisi Haley'den "Trump'ın artık Cumhuriyetçi Partide yeri yok" yorumu
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ABD'nin eski BM temsilcisi Haley'den "Trump'ın artık Cumhuriyetçi Partide yeri yok" yorumu

12.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:25
ABD'nin eski BM temsilcisi Haley'den

NEW ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Cumhuriyetçi Partinin geleceğinde artık eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yerinin olmadığını düşündüğünü belirtti.

NEW ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Cumhuriyetçi Partinin geleceğinde artık eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yerinin olmadığını düşündüğünü belirtti.

Haley, Amerikan haber dergisi Politico'ya verdiği mülakatta, Trump için "Bizi yüzüstü bıraktığını kabul etmeliyiz. Olmaması gereken bir yola girdi ve biz onu takip etmemeliydik, onu dinlememeliydik." ifadelerini kullandı.

Kongre baskınından bu yana Trump ile görüşmediğini belirten Haley, Trump'ın aynı gün Kongredeki delege oyları teyidi oturumunu reddetmemesi nedeniyle eski başkan yardımcısı Mike Pence'e yönelik tutumunun da büyük bir hayal kırıklığı olduğunu kaydetti.

Trump'ın 3 Kasım seçimlerinden sonraki eylemlerinin tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacağını vurgulayan Haley, "Ne Cumhuriyetçi Partinin Trump öncesine döneceğini ne de artık Trump'ın parti resmi içinde yer alacağını düşünüyorum. Çok büyük hata yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Haley, Kongrede devam eden Trump'ın azline yönelik süreci de "zaman israfı" olarak gördüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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