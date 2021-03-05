ABD'nin Dallas kentinde 2 kişinin öldürülmesinin emrini veren polis memuru gözaltına alındı

ABD'nin Texas eyaletinin Dallas kentinde bir polis memuru, 2 kişinin öldürülmesinin emrini verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Polis Şefi Eddie Garcia, yaptığı açıklamada, bir kişinin polise verdiği ifadede, polis memuru Bryan Riser'ın kendisine iki kişiyi kaçırıp öldürme emrini verdiğini söylediğini aktardı.

İsmi açıklanmayan kişinin verdiği ifadenin ardından 13 yıllık polis memuru Riser'ın 2017'de işlenen iki cinayetin emrini vermekten gözaltına alındığını kaydeden Garcia, Riser'ın emriyle öldürülen 31 yaşındaki Liza Saenz ve 61 yaşındaki Albert Douglas'ın vurulduktan sonra nehre atıldığını belirtti.

Garcia, cinayetlerin neden işlendiğiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek Riser'ın daha önceden de yaralamaya neden olan aile içi şiddetten gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik